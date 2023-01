Messina Denaro | la malattia e il carcere | ' Trattatemi con farmaci e terapie migliori'

Il boss e la richiesta a medici e personale penitenziario: 'Ho letto centinaia di libri e sono informato sulle cure'. In un covo di Campobello di Mazara trovata una pistola 'Smith & Wesson' con oltre ...Come sarà successo a molti, ho saputo dell' arresto di Matteograzie a una battuta su un gruppo Whatsapp . È il gruppo degli amici di sempre, palermitani come me, e tra l'altro alcuni sorprendentemente 'coinvolti' nella vicenda: uno di loro ha un ...

Messina Denaro dal carcere: "Ho letto centinaia libri sul mio tumore, curatemi bene con farmaci da Israele" TGCOM

Matteo Messina Denaro vuole «cure speciali» contro il cancro in carcere: «Non creo problemi, ditemi cosa devo fare» Open

Messina Denaro dal carcere: Ho letto centinaia di libri, vi prego di ricevere le migliori terapie Fanpage.it

Solo e malato in cella, le paure di Messina Denaro dimenticato dai parenti. “Ora voglio cure speciali” la Repubblica

Messina Denaro, sulla porta della casa della madre una targa con la scritta "Per mio marito" RaiNews

Slitta alla prossima settimana la seconda chemioterapia per il boss Matteo Messina Denaro, rinchiuso da 10 giorni nel carcere di massima sicurezza dell'Aquila. "Non ho ricevuto un'educazione culturale ...Ora Matteo Messina Denaro pretende che lo Stato gli salvi la vita, magari chiamando in causa illustri luminari, italiani e non solo. In cambio del suo silenzio.