Messina Denaro | da Gomorra di Saviano al Il Padrino Il business dello spettacolo tv mangia sui cattivi esempi

(Di giovedì 26 gennaio 2023) In un covo di Matteoè stato trovato un magnete attaccato al frigorifero di Marlon Brando nel film “Il”, vestito con smoking e con una rosa rossa nel taschino. Sotto la scritta: “Ilsono io”. Poi è anche stato trovato un manifesto di “Joker” interpretato da Joaquin Phoenix nell’omonimo film insieme a fotografie di animali feroci. Insomma, il più ricercato latitante italiano era un fan di personaggi legati a lui stesso. Segui su affaritaliani.it

Nel privo covo di Matteo, quello individuato dai carabinieri del Ros il giorno dopo l'arresto del boss, è stata trovata anche pistola revolver 'Smith & Wesson' calibro 38 special, completa di cinque cartucce. ..."Si è strumentalizzato la vicenda di Matteosolo per attaccare Nordio, è un atto profondamente ingiusto" è l'opinione dell'ex presidente del Consiglio. Leggi Anche Intercettazioni, ...

Solo e malato in cella, le paure di Messina Denaro dimenticato dai parenti. “Ora voglio cure speciali” la Repubblica

Matteo Messina Denaro vuole «cure speciali» contro il cancro in carcere: «Non creo problemi, ditemi cosa devo fare» Open

Messina Denaro, sulla porta della casa della madre una targa con la scritta "Per mio marito" RaiNews

Francesco, 18 anni: la storia del figlio segreto di Matteo Messina Denaro Open

Messina Denaro, i pm ora indagano sulla “profezia” di Baiardo Il Fatto Quotidiano

Nel covo di via Cb31, rinominato in vicolo San Vito, a Campobello di Mazara, ultimo rifugio del boss Matteo Messina Denaro, i carabinieri hanno trovato anche una pistola revolver "Smith & Wesson" ...Investigatori alla ricerca di tracce biologiche nel primo covo di Matteo Messina Denaro, in vicolo San Vito, a Campobello di Mazara. Il comandante provinciale dei… Leggi ...