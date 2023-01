Mercato tutelato o libero | passaggio obbligatorio da gennaio 2024

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiIl 2022 è stato un anno particolarmente difficile su più fronti. Uno di quelli più difficili da affrontare per gli italiani è stato quello dei rincari del prezzo dell’energia, con il conseguente aumento dei prezzi delle bollette di gas e luce. La salita dei costi si è fatta sentire soprattutto nell’ultimo trimestre dell’anno appena passato e non sembra accennare a diminuire in questo primo scorcio di 2023. A proposito di bollette energetiche, poi, si sta facendo un gran parlare di, specialmente in previsione della scomparsa di quest’ultimo entro un anno.: cosa cambia? Partiamo, dunque, dal cercare di capire che differenze caratterizzino il...