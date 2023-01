Meno tv | meno social La nuova strategia di Salvini che sorprende e paga nei sondaggi

Leggi su panorama

(Di giovedì 26 gennaio 2023)di, qui,di là. C’era una volta il leader della Lega in versione «onnipresente»; lo trovavi in tv, lo trovavi soprattutto sui, dove ha davvero fatto epoca: era il tempo della «bestia» la squadra che raggiungeva livelli di interesse ed interazioni suiche gli altri hanno provato (senza successo) ad emulare. C’era una volta… Perché da qualche mese è tutto cambiato. Oggi il leader della Lega torna in tv rompendo un silenzio che va avanti da mesi, più odalla nascita del governo Meloni. E se provate a navigare nei suoi account troverete 4-5 post al giorno in queste settimane dedicate molto alla campagna elettorale in Lombardia (dove la Lega si gioca parecchio) e nel Lazio; soprattutto non troverete più i famosi video con cui una volta parlava ai suoi ...