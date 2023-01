(Di giovedì 26 gennaio 2023) "Diventando presidente del Consiglio "la miaè diventata più, ma non meno entusiasmante.lacome Presidente del Consiglio è unche va onorato ogni giorno con ...

...del Consiglio Giorgia, in una intervista a 'Donna Moderna'."Andrea - aggiunge - è un padre straordinario, estremamente presente e attento, e sa arrivare dove io non riesco. Poi ci sono...Leggi anche Ucraina, Biden: "Italia sta fornendo artiglieria" Ucraina, telefonata Biden -- ... "Non ho mai ricevuto telefonate di Salvini nellavita, abbiamo un buon rapporto ma parliamo a ...

Meloni:mia vita ora è più frenetica ma servire nazione privilegio Tiscali Notizie

Sanremo 2023, Ariete: “A Meloni dico 'vivi e lascia vivere'. La narrazione LGBTQ+ è tutta sbagliata” L'HuffPost

Ariete: «Racconto la fine della storia con la mia ragazza, ma non sono portavoce Lgbtq+. Meloni Non mi piace... Corriere della Sera

Ariete: “La mia musica è figlia del lockdown, ma non chiamatemi icona generazionale” La Stampa

Andrea Giambruno, intervista al compagno di Meloni: “Ho da accudire mia figlia, Giorgia a casa alle 23” Il Riformista

Un «grande cantiere sempre aperto», quello della giustizia, «architrave di ogni Stato democratico, chiamata in questa fase storica ...All'inaugurazione dell'anno giudiziario il ministro della Giustizia non rinnega le sue posizioni ma prova a ricucire con il suo mondo. Promette di ...