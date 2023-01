Meloni nomina Pecoraro coordinatore per lotta contro antisemitismo

Leggi su italiasera

(Di giovedì 26 gennaio 2023) (Adnkronos) – Il presidente del Consiglio, Giorgia, hato il prefetto Giuseppenazionale per lal’. Il presidenteringrazia la professoressa Milena Santerini per il prezioso lavoro svolto in questi anni presso la Presidenza del Consiglio ed esprime i migliori auguri al prefettoper il nuovo incarico. E’ quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi. “Ringrazio il presidente del Consiglio Giorgiaper la fiducia – dice il prefettoall’Adnkronos – Sono contento di questache mi dà la possibilità di dare una mano al governo e contribuire alla...