Meloni nomina Pecoraro Coordinatore per la lotta all’antisemitismo Il prefetto | la priorità è lavorare sui giovani

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 26 gennaio 2023), alla vigilia della Giornata della Memoria, dedicata alla commemorazione delle vittime dell’Olocausto. E a poche ore dalla sua celebrazione affidata alle diverse iniziative patrocinate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la ricorrenza – annunciate già nei giorni scorsi – il Presidente del Consiglio, Giorgia, hato ilGiuseppenazionale per lacontro l’antisemitismo. La premier, nel ringraziare la professoressa Milena Santerini per il prezioso lavoro svolto in questi anni presso la Presidenza del Consiglio, ha espresso anche i migliori auguri alper il nuovo incarico. Giorgia...