Meloni incontra Nordio | «Siamo determinati a dare ai cittadini una giustizia giusta e veloce»

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 26 gennaio 2023) “aiunaè una priorità assoluta di questo Governo e un impegno che abbiamo preso con gli italiani.a mantenerlo nel più breve tempo possibile”. Sono le parole del premier Giorgiache hato a Palazzo Chigi il ministro della, Carlo, per discutere dei prossimi provvedimenti in tema di. Non esistono frizioni di alcun genere e il governo è pienamente operativo su un tema nevralgico come la. Incontro. Rastrelli: “Nessun dissidio, smentite le voci” L’incontro conferma infatti il clima disteso che si respira ...