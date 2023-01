Megan Ria | Gianmarco la lascia e spiega perché | “Finita definitivamente”

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Anche se tra alti e bassi (e l’arrivo di Isobel), la storia traRia ePetrelli è andata avanti, fino ad oggi. Nell’ultimo daytime di Amici il ballerino ha deciso di rompere con la compagna. All’inizio il ragazzo ha provato a darle un’ultima possibilità: “La mia proposta è: con tranquillità e spontaneità vediamo se questa cosa funziona“. Nonostante il chiarimentosono apparsi sempre più distanti e così è arrivata inevitabile la rottura.Ria,decide di chiudere la relazione. “Che problemi ho con te? lo sai, è tardi ormai. Ti ho aspettato e cercato tanto e io non ce le faccio più. Sto qui dentro per fare altre cose e non voglio soffrire e stare male per delle cavolate da bambini. – ha continuato il ballerino rivolgendosi a ...

Nel daytime di oggi di Amici , trae Gianmarco Petrelli è avvenuto un ultimo chiarimento, ma sembra che la loro storia non possa più proseguire. Sempre più distanti, i due ballerini si sono trovati in stanza a parlare per ...La storia d'amore nata nella scuola di Amici tra Gianmarco Petrelli eè giunta al capolinea Le cose non si stanno mettendo per niente bene tra i due ballerini della ventiduesima edizione del talent show di Canale 5 che sembrano non riuscire a trovare più il ...

Amici 22, al capolinea la storia tra Megan Ria e Gianmarco Petrelli Isa e Chia

Megan Ria: età, origini, fidanzato e biografia della ballerina di Amici Tag24

Chi è Paky Brunetti di Amici 22: età e Instagram Daninseries

Perché Gianmarco Petrelli è assente ad Amici oggi 22 gennaio Tag24

Chi è Eleonora Cabras di Amici 22: età, altezza e Instagram Daninseries

Vediamo insieme cosa si sono detti. Nel daytime di oggi di Amici, tra Megan Ria e Gianmarco Petrelli è avvenuto un ultimo chiarimento, ma sembra che la loro storia non possa più proseguire. Sempre più ...È stato il ballerino a mettere un punto alla relazione. Ecco perché gli allievi di Amici hanno deciso di lasciarsi. Secondo ...