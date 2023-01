Mediatore culturale sparito nel Ragusano | indagati per omicidio e occultamento di cadavere i titolari della ditta in cui lavorava

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Potrebbe esserci una svolta nella sparizione di Daouda Diane, il migrante chead Acate, nel, scomparso nel nulla il 2 luglio dello scorso anno dopo aver pubblicato due video in cui denunciava le condizioni di scarsa sicurezza all’interno del cantiere in cui. Adesso la procura di Ragusa indaga su 5 persone, tra cui un minorenne: sono iSgv Calcestruzzi e i loro familiari. La famiglia Longo, che ha sempre rigettato ogni accusa, adesso è finita sotto indagine pervolontario edi. Gli occhi degli inquirenti sono puntati proprio nei depositi degli inerti del calcestruzzo, dove potrebbe celarsi il corpo del Daouda Diane. Alla scomparsa volontaria dell’uomo la ...

... in casi estremi un legale, un. In questi giorni ci sono problemi da risolvere in casa, ... [email protected] Copyright 2023 AssociazioneZerottonove - Via G. Nicotera, 36 - 84081 ..."Noi vogliamo rivederlo vivo". Parla dalla Costa d'Avorio e chiede aiuto - per mangiare, per poter mandare il figlio a scuola, per vivere - la moglie di Daouda Diane, ilscomparso il 2 luglio ad Acate, dopo aver inviato due video per denunciare l'assoluta mancanza di sicurezza nel cantiere in cui lavorava.

Politiche sociali, pubblicato l'elenco regionale dei mediatori culturali Regione Sicilia

IL VINO MEDIATORE CULTURALE TRA POPOLI E PAESI IN UN ... Virtù Quotidiane

GRYTZKO MASCIONI, MEDIATORE CULTURALE, RIVIVE IN UN ... La Gazzetta di Sondrio

Scuola San Francesco: progetti culturali per gli studenti - bobine.tv Bobine.tv

Daouda Diane scomparso ad Acate, l’appello della moglie e del figlio: «Vogliamo rivederlo vivo: ci manca» Corriere del Mezzogiorno

Oggi alle 18,30 alla biblioteca Santa Croce, in via Adua, viene presentato il libro "Copula mundi" di Carlo Miccio. Si narra di un quasi cinquantenne con un passato da tossicodipendente che sceglie di ...«You’re welcome!». È questo il grido che arriva dal fondo della sala del teatro Miela a Trieste in occasione dell’anteprima mondiale di “Trieste è bella di notte” nel pomeriggio di domenica 22 gennaio ...