Me lo vuoi chiedere ancora? | raptus-Gattuso | giornalista massacrato

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Gennaroè comprensibilmente nervoso per la situazione in cui si ritrova il Valencia, che ha soltanto 3 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. C'è bisogno di una scossa, magari passando anche dalla Coppa del Re, dove la squadra dell'ex allenatore del Napoli ha l'occasione di qualificarsi per le semifinali. Passare il turno consentirebbe adi respirare e di allentare un po' la pressione su di sé e sulla squadra. Accolto con entusiasmo, adesso anche la stampa è contro di lui, o comunque non perde occasione di incalzarlo. Ciò è accaduto anche nella classica conferenza pre-partita, in cui ungli ha rivolto una domanda su eventuali rinforzi dal mercato: “È la quarta volta che mi chiedi la stessa cosa - ha risposto- ti rispondo sempre alla stessa maniera: io sto aspettando, ...