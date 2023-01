Mazzette in Ue | tornano in libertà moglie e figlia di Antonio Panzeri Le due donne escono dai domiciliari

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Maria Dolores Colleoni e Silviadell’ex eurodeputatoin. Come anticipato dagli avvocati delle due, coinvolte nello scandalo sullein Unione europea in quanto direttamente coinvolte, secondo la Procura federale belga, nelle attività dell’organizzazione criminale che operava in seno al parlamento europeo per influenzare le decisioni di Bruxelles in favore di Qatar e Marocco, la rinuncia alla consegna da parte del Belgio e un documento inviato dai magistrati ai legali faceva presagire la decisione che è diventata concreta nelle ultime ore. A prenderla è stata la Corte d’Appello di Brescia revocando le misure cautelari dei. L'articolo ...