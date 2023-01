Mazzette in Ue | Giorgi e Figà-Talamanca rimangono in carcere per un altro mese Libere moglie e figlia di Panzeri

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Maria Dolores Colleoni e Silviadell’ex eurodeputato Antonio, tornano in libertà. Niccolò, segretario generale della ong No Peace Without Justice, e l’assistente parlamentare Francesco, invece,in. Sono queste le decisioni prese da due tribunali, italiano per le due donne e belga per gli altri imputati, nell’ambito dell’inchiesta sul presunto giro dinel Parlamento Ue pagate da Marocco e Qatar per influenzare le decisioni della plenaria. Giudizi differenti anche per l’accordo siglato tra colui che è considerato la mente del gruppo che agiva in seno all’istituzione Ue, l’ex eurodeputato di Articolo 1 Antonio, e la ...

... tra cui Francesco, ex braccio destro di Panzeri, nell'ambito dell'indagine che ipotizza presunteversate da Qatar e Marocco in cambio di favori ottenuti tramite pressioni su ...Come anticipato dagli avvocati delle due donne, coinvolte nello scandalo sullein Unione ... tra cui pure Francesco, per anni assistente parlamentare di Panzeri.

Revocati gli arresti le misure cautelari dei domiciliari da parte della Corte d'Appello di Brescia: i magistrati belgi avevano rinunciato alla consegna delle due donne ...