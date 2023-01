Mauro Icardi scrive alla moglie di Keita | suo ex compagno di squadra all’Inter | “Suo marito non smette di scrivere a mia moglie”

, attaccante in prestito al Galatasaray, avrebbe scritto alla moglie di Keita Baldé per Wanda Nara, dopo la separazione ufficiale da Wanda Nara, sarebbe sempre più geloso ...è pazzo di gelosia nei confronti di sua moglie Wanda Nara. E' per questo che ha attaccato pubblicamente la moglie di un ex collega, ovvero Simona Guatieri, consorte di Keita Baldé. La ...

Tradimento Wanda con Keita Balde Icardi: “Ho solo avvisato una povera cornuta che…” fcinter1908

Icardi-Wanda, nuovo capitolo: 'L'ha tradito con un ex Inter'. La furia di Mauro: 'Ho solo avvisato una corn***' Calciomercato.com

Wanda Nara ha tradito Icardi con Keita Balde Scoppia la polemica sul web, la risposta dell'attaccante argenti ilgazzettino.it

Icardi accecato di gelosia, scrive alla moglie di un suo ex compagno all'Inter: Lui cerca Wanda Fanpage.it

Wanda, Keita Baldé e il tradimento. Scoppia il caso contro Icardi ilGiornale.it

Mauro Icardi e Wanda Nara, lo scontro non ha fine. I due si sono ormai separati da tempo ma continuano a emergere dettagli sugli eventi che avrebbero portato alla fine della love story. Jordi Martin, ...La fine del matrimonio di Wanda Nara e Mauro Icardi continua a monopolizzare l’attenzione mediatica internazionale. I due sono da mesi al centro del gossip, protagonisti di continui rumors e ...