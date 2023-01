Maturità 2023 | prove al via in presenza dal 21 giugno Latino al classico | Matematica allo scientifico

Leggi su open.online

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha firmato il decreto per gli esami di Stato di fine dell’anno scolastico 2022/23, che si svolgeranno – di nuovo in totaledopo tre anni – a partire dal 21. Per la seconda prova della, gli studenti dovranno misurarsi quest’anno con la prova dial liceo, dial liceo, di Economia Aziendale negli istituti tecnici del Settore economico indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing”, Progettazione, costruzioni e impianti per l’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”. Dopo tre anni scolastici segnati dall’emergenza Covid, che ha profondamente modificato il protocollo per l’esame di Stato, latornerà quest’anno a ...