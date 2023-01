Maturità 2023 | ecco le materie della seconda prova | latino al classico | matematica allo scientifico DECRETO

(Di giovedì 26 gennaio 2023)al Liceoal Liceo, Economia Aziendale per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing”, Progettazione, costruzioni e impianti per l’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”; sono alcune delle discipline scelte per lascrittain base alfirmato dal Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Lo annuncia il Ministero dell'Istruzione e del Merito in una nota. L'articolo .

