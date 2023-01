Matteo Messina Denaro | nel primo covo trovata anche una pistola con la matricola abrasa e cartucce

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Nel privodi, quello individuato dai carabinieri del Ros il giorno dopo l’arresto del boss, è statarevolver “Smith & Wesson” calibro 38 special, completa di cinque. L’arma, con, è statanel corso dei rilievi nell’appartamenti di via CB 31 a Campobello di Mazara. I militari hanno trovatoun involucro con ulteriori 20dello stesso calibro. Sono in corso gli accertamenti per risalire alla provenienza e se è stata utilizzata in precedenza. Una delle ipotesi è che possa essere stato l’autista Giovanni Luppino a procurargliela in quanto uno dei numeri di telefono nei ...