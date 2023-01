Matteo Marcenaro di Genova l’arbitro di Empoli-Torino

Leggi su seriea24

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Sono stati resi noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la ventesima giornata del Campionato di Serie A TIM 2022/23.disaràdi, gara in programma sabato 28 gennaio alle ore 15.00 allo Stadio Carlo Castellani di. Ciro Carbone di Napoli e Alessandro Giallatini di Roma 2 gli assistenti; Francesco Cosso di Reggio Calabria il IV uomo; Eugenio Abbattista di Molfetta il Var e Lorenzo Maggioni di Lecco l’Avar.ha diretto 7 gare in Serie A, 4 in questa stagione; un solo precedente con gli azzurri, il pari casalingo per 1-1 del marzo scorso con l’Hellas Verona; Fonte articolo e foto: ...