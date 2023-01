Matilde Gioli in Fernanda interpreta Fernanda Wittgens | la prima italiana direttrice di un museo

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Continua l’impegno didavanti alla macchina da presa in attesa di rivederla sul set di Doc Nelle tue Mani. La fiction le ha regalato un enorme successo e l’attrice ha saputo cogliere l’attimo regalandosi nuovi traguardi. Uno di questi la riporterà su Rai1 ma questa volta per un film tv che racconterà la storia straordinaria delladi un. Il film è tratto dalla storia di, la donna che il 16 agosto del 1940 riuscì a vincere il concorso statale ottenendo il posto didella Pinacoteca di Brera, ladonna in Italia a essere assunta per questo tipo di ruolo. ...