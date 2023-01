MasterChef Italia 12 | settima puntata stasera su Sky Uno e NOW | torna lo chef Jeremy Chan

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Il lungo viaggio di12 giunge al giro di boa, con lasu Sky Uno alle 21:15 (anche in streaming su NOW). La sfida in cucina proseguirà tra insidie e sorprese per gli aspirantisempre più determinati nel mantenere allacciato il proprio grembiule bianco. I giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli continueranno a ricercare la perfezione tecnica e un’identità ben definita, senza più concedere errori. Lo faranno sin da subito, quando una nuova Black Mystery Box tornerà a mettere alla prova i cuochi amatoriali sulle loro capacità gustative, e i peggiori andranno incontro a un Pressure Test immediato. Il secondo Skill Test della stagione accoglierà in Masterclass un ospite speciale. Lo ...