Masterchef | anticipazioni e ospiti del doppio nuovo appuntamento

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 26 gennaio 2023) In onda questa sera Il lungo viaggio diItalia giunge al giro di boa. Questa sera giovedì 26 gennaio, in onda su Sky e disponibile in streaming su NOW, la sfida in cucina prosegue tra insidie e sorprese. I giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli continueranno a ricercare la perfezione tecnica e un’identità ben definita, senza più concedere errori. Si inizia con nuova Black Mystery Box con i peggiori andranno incontro a un Pressure Test immediato. Fyi: stasera c'è lui#It@SkyItalia @NOWTV It pic.twitter.com/pOxmL69UPH —Italia (@it) January 26, 2023 Ospite della stagione, per il secondo Skill Test lo Chef Jeremy Chan del ristorante londinese Ikoyi, 2 stelle Michelin. Leggi anche:: l’ultima eliminata del cooking show Il ...