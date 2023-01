Martinez | Il tridente Kvaratskhelia-Osimhen-Dybala sarebbe stato bellissimo sulla carta' '

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 26 gennaio 2023): ''Il, ma non so se avrebbe funzionato" A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Daniel, corrispondente per l'Italia di ESPN. Queste le sue parole: "Napoli-Roma può essere la gara di Paulo, senza dubbi. Paulo sta facendo la differenza adesso nei giallorossi, ma dinanzi avrà una squadra incontenibile. La forza di Spalletti sta nel collettivo, indifferentemente da chi va poi in campo. Per questo il Napoli è già così in alto al giro di boa, con un girone di ritorno che promette bene. Seavesse scelto il Napoli? ...