Marsiglia | osservatori in Danimarca per un talento del Nordsjaelland

(Di giovedì 26 gennaio 2023) L'Olympiqueguarda in casaper rinforzare il reparto offensivo. Secondo quanto riportato da BT, il club francese...

...deglidel club granata) ha praticamente trovato l'intesa con il Verona ma - lo ripetiamo perché questo è importante - non ancora con Ilic, che ha rifiutato la prima proposta. Il,...... che hanno interrotto le cosiddette 'autostrade digitali' che colleganocon Lione, ... Ma alcunisono scettici sulla capacità di un singolo Paese di salvaguardare interamente le ...

Il Marsiglia manda osservatori in Danimarca: nel mirino il talento Nuamah del Nordsjaelland TUTTO mercato WEB

Marsiglia, Bailly inguaia Tudor: squalificato per sette partite per un fallo assurdo Tuttosport

Vitor Roque, doppietta nel Brasile. La Juve c'era... E anche il Toro Tuttosport

Torino, il sogno di Juric si avvera Roma, idea brasiliana se parte Zaniolo SportCafè24.com

Coordinamento Malattie Rare della Campania: nuovi PDTA, molta ... Osservatorio Malattie Rare

Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Il Torino si avvicina a Ivan Ilic. In questi giorni sembrava che il centrocampista fosse ad un passo dal Marsiglia, ma i granata, forti anche della volontà del giocatore, hanno rilanciato. A questo pu ...