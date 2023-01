Maria De Filippi rompe il silenzio sulla sfida fra C’è Posta Per Te e la finale di Sanremo

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Quando un paio di settimane fa Mediaset ha annunciato la “regolare programmazione” anche durante la settimana sanremese, qualche sito aveva ipotizzato, nonostante tutto, uno stop diDe. Ma così non sarà e C’èPer Te sarà regolarmente mandato in onda anche durante sabato 11 febbraio, quando su Rai1 andrà in onda ladel Festival di. Contattata da Giuseppe Candela per il FqMagazine,Deha confermato che C’èPer Te andrà regolarmente in onda anche sabato 11 febbraio. “Il mio editore legittimamente ha chiesto che la programmazione di ‘C’èper te‘ continuasse normalmente anche durante la settimana del Festival di. ‘C’èper te’ va in ...

Mancano ormai pochissime puntate prima del fatidico addio del tronista alla trasmissione dei sentimenti diDee la sua corteggiatrice, in queste ore, si è mostrata felice e spensierata ...Dopo la decisione di Mediaset di non modificare il consueto palinsesto settimanale in vista dell'evento musicale di Rai 1, è ormai ufficiale cheDedovrà 'scontrarsi' con Amadeus nella ...

