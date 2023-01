Marc Marquez è tornato a parlare di Valentino Rossi e del 2015

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Lo spagnolo pronto per tornare in pista nel 2023 a cavallo della sua Honda., prima di tuffarsi verso la nuova stagione dedicata alla MotoGP, si è trovato a ripercorrere il suo passato parlando di quele di. Le parole disull’infortunio: “Assurdo arrivare quarto nel 2022…” “Sinceramente non so come sono riuscito a vincere tre gare nel 2021, ma mi è ancora meno chiaro come sono riuscito ad arrivare quinto o addirittura quarto a Jerez all’inizio della stagione 2022 – ha detto lo spagnolo a GQ –. Perché in gara non avevo la testa, né la testa né il fisico. C’è stato un momento della stagione, tra i Gran Premi di Portimao e Jerez, in cui ho spento la testa e ho detto non ce la faccio più. Prima di Portimao sono andato dai ...