Manichino di Vinicius impiccato | la follia degli ultras dell’Atletico FOTO

Leggi su sportface

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Stasera è in programma il derby tra Real Madrid e Atletico Madrid in Coppa del Re e le premesse sono le peggiori. Nella notte, su un cavalcavia nei pressi di Valdebebas, è stato ‘’ undi. Il gesto è riconducibile al gruppoFrente Atletico, un gruppo di dichiarata ideologia neofascista. Negli scorsi mesi, alcuni tifosifurono banditi dallo stadio per dei cori razzisti rivolti all’attaccante. Che aveva risposto sui social: “Non smetterò di ballare, razzisti”, il tweet in merito ai suoi balli nelle esultanze. Disgraceful by Atlético. But it’s Vinícius who has to change. pic.twitter.com/0tgTrCSHZN — Madrid Zone (@theMadridZone) January 26, 2023 SportFace.