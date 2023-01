Mangone | “Napoli-Roma? Per il bene del campionato dovrebbero pareggiare | ma ' '

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 26 gennaio 2023): “? Per ildel, ma ilè uno spettacolo…” A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia La Rete”, è intervenuto Amedeo, ex calciatore e campione d’Italia con lanel 2001. “Sarà una partita complicata per il, ma ha una marcia in più rispetto a tutte. -afferma- Alla lunga ilpuò vincere questa partita. Mi auguro per ildelche almeno si possa a, ma la squadra di Spalletti è uno spettacolo. Laha diverse possibilità per sostituire i giocatori infortunati, poi c’è ...