Mancano 30mila medici | ‘per colmare il gap servirebbero 30 | 5 miliardi’ Il governo tampona rinviando l’età della pensione | ‘Inefficace | penalizza i giovani’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 gennaio 2023) In Italiae la spesa pubblica pro capite in sanità si ferma a 2.800 euro contro gli oltre 5.800Germania e i 4.200Francia (dati Ocse). IlMeloni, che in manovra ha stanziato pochissimo per migliorare gli stipendi del personale sanitario, pensa di risolvere il problema alzando fino al 2026pensionabile dagli attuali 70 a 72 anni. La proposta è contenuta in due emendamentimaggioranza (Noi Moderati e Lega) al decreto Milleproroghe che saranno votati nei prossimi giorni. L’ipotesi era già stata bocciata lo scorso autunno nel corsodiscussione sulla legge di Bilancio. Ora, di fronte alla grave crisi di personale del Sistema sanitario nazionale viene riproposta, con qualche ...