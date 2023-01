Malagiustizia | ex-politico valdostano assolto dall’accusa di ‘ndrangheta Recluso 909 giorni

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 26 gennaio 2023) È bastata la sua origine calabrese a farlo apparire agli inquirenti della Dda di Torino in odore di. Invece Marco Sorbara (nella foto), ex-consigliere regionale dell’Union Valdotaine aveva solo incontrato la persona sbagliata. E tanto gli è costato un arresto, 909di reclusione, tra carcere e domiciliari, e una condanna a 10 anni in primo grado. «Ho perso 25 chili e, a volte, anche la testa», confida alla Stampa. Davvero difficile non perderla. Duefa la fine dell’incubo, con la Cassazione che conferma l’assoluzione ottenuta in appello. Per altri quattro imputati la Suprema corte ha rinviato gli atti alla corte d’appello. È lui l’unico scagionato dell’inchiesta “Geenna“, nome biblico che evoca la valle a sud-ovest di Gerusalemme, indicata dal Vangelo come simbolo dell’inferno. Alla vita di Sorbara calza alla ...