Maggie | la modella che allatta a bordo passerella è l’inno alla vita di cui avevamo bisogno

(Di giovedì 26 gennaio 2023)Maurer è laamericana musa di Schiaparelli che, in quanto tale, ha partecipatosfilata di Parigi della visionaria maison che vestirà anche Chiara Ferragni, insieme a Dior, al prossimo Festival di Sanremo. Da poco diventata mamma,si è fatta immortalare nel backstage del fashion show a pochi minuti dal catwalk e tutta ricoperta di oro mentreva la figlioletta Nora-Jones. La foto, bella e potente come un’opera d’arte, una volta diramata dtop model sul suo profilo Instagram è immediatamente diventata virale.Maurer: perché il suo scatto èdi cuiTutti noi siamo rimasti scossi ...

