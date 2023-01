Madre di 32 anni strangola i figli e poi tenta il suicidio | salvi lei e il bimbo di 7 mesi

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Ha ucciso due dei suoi tree poi hato illansciandosi dalla finestra. Lindsay Clancy, 32, vive a Plymouth, in Massachusetts. A dare l’allarme il padre dei bambini che avrebbe visto la donna gettarsi dalla finestra. Secondo quanto riportato dai media internazionali, citati da Fanpage, la donna soffriva di depressione post partum seguita alla nascita del suo terzoo, di 7, l’unico a essere sopravvissuto alcidio. Lindsay Clancy avrebbeto prima laa maggiore, di 5, poi il fratellino di 3, e infineto di uccidere il neonato. La 32enne è sopravvissuta ed è attualmente ricoverata in ospedale sotto il controllo della polizia locale. Il piccolo ...

... dove alcunifa furono deposte le 'pietre d'inciampo' per le piccole vittime della Shoah. Si ... Lafu arrestata qualche giorno dopo il 14 dicembre 1943, mentre la nonna, Elena Fano Corinaldi, ...Miaper la preoccupazione non è riuscita a mangiare' . A parlare è Hajira (nome di fantasia) che, pur venendo da una famiglia povera, a 25ha due lauree in ostetricia e medicina , è capo ...

Paris Hilton mamma per la prima volta a 41 anni: bimbo nato da madre surrogata L'annuncio della nascita Virgilio Notizie

Paris Hilton diventa mamma a 41 anni con la fecondazione assistita La Stampa

Paris Hilton ha avuto un figlio da madre surrogata, l'annuncio a sorpresa QUOTIDIANO NAZIONALE

A quattro anni vaga da sola per il paese, la madre l’aveva lasciata a dormire per accompagnare il fratello a … La Stampa

Shoah: la storia di una madre e di un ragazzino coraggiosi Focus Junior

studentessa di 17 anni. "Ero giornalista dell'ANSA di Buenos Aires - ha raccontato - ma mi sono trasformata in una Madre de Plaza de Mayo che, insieme ad altre madri di 'desaparecidos' si sono battute ...La prima nel 1995. Con Monica si era conosciuto alla fine degli anni Ottanta, lei era già madre di Gianluca, che Tozzi ha deciso di riconoscere come suo figlio. Nel 1989 i due sono diventati genitori ...