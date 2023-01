Lorient | Tentativo di Assunzione di Alphonse Areola per i Transferts

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Il FCè alla ricerca di un nuovo portiere, e non si tratta di un qualsiasi portiere. Gli occhi sono puntati su, il terzo portiere dei campioni del mondo del 2018. Una volta tentata la pista di Steve Mandanda che, a gennaio 2022, sarebbe arrivato a sei mesi dalla fine del suo contratto con l’OM, i Merlus hanno inviato un’offerta di prestito ai loro omologhi di West Ham per l’internazionale di 29 anni. Dopo il fallimento dell’anno scorso con Yvon Mvogo, che si è infortunato al ginocchio a novembre e non dovrebbe tornare in campo fino alla fine della stagione, la direzione del FCL ha deciso che avevano bisogno di un portiere d’eccezione in attesa del ritorno di Mvogo. Benjamin Lecomte, ex Merlus, è stato considerato, ma, dopo il suo fallimento durante il prestito all’Espanyol Barcellona, sembra destinato a ...