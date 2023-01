(Di giovedì 26 gennaio 2023) Undi pessimo gusto. Autore: un baldanzoso. Che durante l’ultima puntata di Muschio Selvaggio, il podcast condotto dal popolare rapper, è scivolato sul caso. Parlando di attualità si è imbattuto nella vicenda della scomparsa di Emanuela, la ragazza, figlia di un dipendente del Vaticana, sparita a Roma il 22 giugno 1983. “Innanzitutto, possiamo dire? Non l’hanno mai trovata. La», ha detto prima di lasciarsi andare a una fragorosissima risata.della scomparsa di Emanuela: “La…” Il fattaccio non è passato inosservato. Con grande fair play il fratello di Emanuela ha detto di ...

Al di là di tecnicismi giuridici, però, la contraddittorietà diè evidente sotto tutti i ... Unoche, in altri contesti e con il ddl Zan in vigore, avrebbe rischiato di portare a gravi ...Gianluigi Nuzzi: l'imbarazzo perPietro Orlandi ha fatto sapere chegli avrebbe telefonato per scusarsi dopo loda lui commesso all'interno del suo podcast, Muschio Selvaggio. ...

Lo scivolone di Fedez che ride sulla Orlandi: "La stanno ancora cercando". Il web: "Chieda scusa" Secolo d'Italia

Fedez, il commento del fratello di Emanuela Orlandi sulla risata del rapper TeleAmbiente TV

Fedez e la battuta su Emanuela Orlandi, pioggia di critiche. Cosa ha ... Trend-online.com

Lo scivolone di Fedez su Emanuela Orlandi: «Non l'hanno mai ... Open

Non solo Giorgia, il solito Sanremo. Dagli anni ‘50 a Fedez: le paventate esclusioni più chiacchierate della … L'HuffPost

Fedez ha commesso uno scivolone sul caso di Emanuela Orlandi e il fratello della ragazza scomparsa ha personalmente replicato contro di lui. In queste ore si è scatenata una vera e propria bufera… Leg ...Fedez ha commesso uno scivolone sul caso di Emanuela Orlandi e il fratello della ragazza scomparsa ha personalmente replicato contro di lui. In queste ore si è scatenata una vera e propria bufera… ...