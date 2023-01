Lo sceicco di Dubai a Bari per l’ultima giornata di AmbientArti

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 26 gennaio 2023) (Adnkronos) – Un ospite d’eccezione per la terza e ultimadegli appuntamenti di, il primo Festival ecologico pugliese che si sta svolgendo nella sede della Biblioteca De Gemmis, nel Borgo Antico di. È lodiH.E. Mohammed Sheik Bin Murjeen, presidente dell’Emirates Travellers Festival, che domani mattina a partire dalle 9.30 aprirà i lavori della Tavola rotonda “Fast Pitch Deck for all global opportunities”. L’evento è stato organizzato dall’emittente televisiva Tele, con il sostegno della Regione Puglia, ed è un’opportunità per approfondire temi di natura ambientale come la Green-Economy, attraverso i diversi linguaggi della comunicazione contemporanea: dalla politica all’arte, passando attraverso la scienza, fino ad arrivare alla musica e ...