LIVE Snowboard | PGS Blue Mountain 2023 in DIRETTA | tocca di nuovo a Lucia Dalmasso nei quarti femminili! Messner vs Hofer al maschile

Leggi su oasport

(Di giovedì 26 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.02contro la ceca Maderova! 20.01 Daniela Ulbing cade non completando la sua prova. La veterana Claudia Riegler avanza in semifinale. Si va! Partono idi finale femminili. TABELLONEDI FINALE FEMMINILIUlbing vs. Rieglervs. Maderova Hofmeister vs. Schoeffmann Hochreiter vs. Jenny Ora una breve pausa. 19.59 ALTRO RUGGITO AZZURRO! Marcelimina lo sloveno Tim Mastnak qualificandosi aidi finale dove ci sarà il derby proprio contro Gabriel: questo vuol dire che un italiano sarà almeno in semifinale. 19.57 MEEEEESSNER, batte un colpo l’Italia! Loer tricolore anticipa di ...