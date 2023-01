(Di giovedì 26 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel PGS di(Canada), evento valido per la Coppa del Mondo dialpino 2022-dopo le vittorie in PSL a Bad Gastein (Austria) e Bansko (Bulgaria), che gli sono valse laprovvisoria delladella CdM, guida il gruppo azzurro in terra canadese dove potrebbe arrivare un altro – primo, in attesa della replica di domani – risultato importante; magari dallo stessoo da altre punte di diamante come Edwin Coratti, Aaron March o Roland Fischnaller. Si parte dalle qualificazioni del pomeriggio, con il ...

... testando nuovi materiali ed assistendo aishow. Fra una discesa e l'altra, inoltre, potranno ... Il Village sarà aperto a tutti, dal 2 al 5 marzo , dove aziende del settore sci esaranno ......35 Atletica Leggera Cross dei 5 Mulini (replica) ore 03:05: Coppa del Mondo 2022/23 Big ...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...

LIVE Snowboard, PGS Blue Mountain 2023 in DIRETTA: Maurizio Bormolini difende la leadership nella classifica generale OA Sport

LIVE Snowboard, PSL Bad Gastein 2023 in DIRETTA: Maurizio Bormolini domina in Austria imponendosi su tutti! Al femminile vince Ulbing OA Sport

LIVE Snowboard | PSL Bad Gastein 2023 in DIRETTA | azzurri a ... Zazoom Blog

Calendario Sport Invernali oggi: orari 26 gennaio, programma, orari, tv, streaming RAI ed Eurosport OA Sport

Calendario Mondiali snowboard 2023: programma, orari giornalieri, tv, streaming OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del PGS di Blue Mountain (Canada), evento valido per la Coppa del Mondo di snowboard alpino 2022-20 ...Salvo la prima tappa di Winterberg, l’Italia è sempre salita sul podio nelle gare maschili per la Coppa del Mondo di snowboard parallelo. Anche oggi la storia non cambia: arriva la prima top-3 in stag ...