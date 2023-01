LIVE Snowboard | PGS Blue Mountain 2023 in DIRETTA | Lucia Dalmasso si qualifica per la Big Final! Hofer nella Small Final maschile

Leggi su oasport

(Di giovedì 26 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi parte con laal femminile! LEI FEMMINILIBig(ITA) vs. Ladina Jenny (SUI)Claudia Riegler (AUT) vs. Sabine Schoeffmann (AUT) Ora una pausa. 20.25 Peccato perche, nel tentativo di recuperare, si sdraia venendo eliminato dalla run. Karl alla Big, l’azzurro. 20.24 E’ il momento di Marccontro Benjamin Karl! 20.23 Il coreano Sangho Lee è il primoto alla Big. Si fermerà ininvece il polacco Oskar ...