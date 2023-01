LIVE Snowboard | PGS Blue Mountain 2023 in DIRETTA | Lucia Dalmasso passa ai quarti di finale femminili! A breve gli uomini

Leggi su oasport

(Di giovedì 26 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.44 Determinato anche l’ultimo accoppiamento per i. Sarà Hocreiter vs. Jenny. 19.41 Si è configurato un altro quarto di: la tedesca Hofmeister, che ha eliminato Keiser, sfiderà l’austriaca Schoeffmann, capace di estromettere l’olandese Dekker. 19.37 L’avversaria disarà la ceca Zuzana Maderova, che ha superato il turno eliminando la giapponese Tsubaki Miki. 19.35DAAAALMASSO! L’azzurra approfitta della caduta della rivale per qualificarsi aidi! 19.33 Tocca a! L’azzurra se la vedrà con la tedesca Cheyenne Loch. 19.32 Le prime due qualificate aidi...