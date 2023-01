LIVE – Pattinaggio artistico | Europei 2023 | programma libero coppie artistico DIRETTA

Leggi su sportface

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Latestuale delagli. Tanta attesa per Sara Conti e Niccolò Macii, che hanno chiuso in prima posizione ilcorto. Si allontana il sogno medaglia per Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini, ieri quinti, mentre Lucrezia Beccari e Matteo Guarise arrivano dall’ottavo posto nel corto. Appuntamento alle ore 18.25. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LE GARE IN TV LA START LIST IL CALENDARIO COMPLETO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 SportFace.