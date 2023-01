LIVE Pattinaggio artistico | Europei 2023 in DIRETTA | Ghilardi-Ambrosini volano al comando! Bene Guarise-Beccari | Conti-Macii vogliono l’oro!

(Di giovedì 26 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.14: Gli azzurri Rebeccae Filippototalizzano nel programma libero un punteggio di 127.48 (65.02+62.46) primato personale, totale di 186.96, primo posto per distacco e si può dare l’assalto al podio! 20.12: prova solida degli azzurri che non sono stati perfetti nei salti in parallelo ma poi hanno azzerato gli errori! Dovrebbero essere davanti 20.10:il triplo loop lanciato,anche il triplo lutz lanciato, in sequenza 20.09:il Triplo Twist, non perfetta la combo Doppio Axel+Doppio Axel+Axel singolo, solo doppio il Salchow che doveva essere triplo 20.07: A chiudere il penultimo gruppo c’è la seconda coppia italiana a caccia di una grande rimonta, Rebeccae Filippo ...

La pista dirimarrà in città fino alla Festa di San Valentino . Il costo del biglietto ... Mellow Mood Mellow Moodal The Factory di San Martino Buon Albergo venerdì 27 gennaio . I ...Per chi ancora non sa cosa fare durante il prossimo weekend, Vesuvioha selezionato gli eventi più interessanti che si terranno a Napoli e dintorni nelle giornate ...verso le piste di...

LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2023 in DIRETTA: Lara Naki Gutmann imprecisa, è 13ma! In testa Gubanova davanti a Hendrickx OA Sport

LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2023 in DIRETTA: Guarise-Beccari primi dopo due gruppi! Conti-Macii vogliono l'oro! Attesa per Ghilardi-Ambrosini OA Sport

LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2023 in DIRETTA: Lara Naki Gutmann imprecisa, la top 10 si allontana OA Sport

LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2023 in DIRETTA: Matteo Rizzo secondo dopo lo short, Grassl sbaglia ed è ottavo OA Sport

Calendario Europei pattinaggio artistico 2023 oggi: orari giovedì 26 gennaio, programma, tv, streaming, italiani in gara OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL LIBERO DELLE COPPIE D’ARTISTICO DALLE 18.30 16.59: L’appuntamento è alle 18.35 circa per il programma libero delle coppie di artistico, il ...La manifestazione continentale in corso di svolgimento ad Espoo (Finlandia) vede davanti a tutti la georgiana che ha ottenuto il miglior punteggio in carriera. Fuori dalla top ten la ventenne altoates ...