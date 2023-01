LIVE Pattinaggio artistico | Europei 2023 in DIRETTA | Ghilardi-Ambrosini sono sul podio! Bene Guarise-Beccari | Conti-Macii vogliono l’oro!

Leggi su oasport

20.41: Penultima coppia in gara, seconda dopo il programma corto, i tedeschi Annika Hocke / Robert Kunkel. Entrambi di Berlino: lei 21 anni, lui 22. Si allenano in Italia a Bergamo sotto la guida di Ondrej Hotarek, Franca Bianconi, Rosanna Murante.stati settimi aglie 13mi ai Mondiali 2021 a Stoccolma e ancora 13mi aglidi Tallinn. Si esibiscono Without You (extended) di Ursine Vulpine, Annaca 20.40: I tedeschi Alisa Efimova e Ruben Blommaert totalizzano nel libero un punteggio di 110.89 (54.19+57.70), totale di 173.69 e secondo posto 20.36:SULProva con tanti errori per la coppia tedesca che difficilmente sarà in corsa per il podio 20.36: ...