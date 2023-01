LIVE Pattinaggio artistico | Europei 2023 in DIRETTA | DOPPIETTA DA LEGGENDA! Oro per Conti-Macii e argento per Ghilardi-Ambrosini

(Di giovedì 26 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.03: Grazie per averci seguito, appuntamento a domani alle 12.20 per il primo segmento di gara della danza, poi nel pomeriggio il libero maschile. Buona serata 21.02: La nostrasi chiude qui, con due coppie italiane sul podio,oro e, bronzo i tedeschi Hocke-Kunkel, Guarise-Beccari sono settimi 21.01: Questa la classifica finale dell’a coppie dell’Europeo di Espoo: 1 Sara/ NiccoloITA 195.13 1 2 2 Rebecca/ FilippoITA 186.96 5 1 3 Annika HOCKE / Robert KUNKEL GER 184.26 2 3 4 Alisa EFIMOVA / Ruben BLOMMAERT GER 173.66 3 5 5 Maria PAVLOVA ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL LIBERO DELLE COPPIE D’ARTISTICO DALLE 18.30 16.59: L’appuntamento è alle 18.35 circa per il programma libero delle coppie di artistico, il ...La manifestazione continentale in corso di svolgimento ad Espoo (Finlandia) vede davanti a tutti la georgiana che ha ottenuto il miglior punteggio in carriera. Fuori dalla top ten la ventenne altoates ...