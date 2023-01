LIVE Pattinaggio artistico | Europei 2023 in DIRETTA | Conti-Macii vogliono l’oro continentale!

Leggi su oasport

(Di giovedì 26 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.16: Una prova praticamente da manuale ieri nel corto per per gli atleti seguiti da Barbara Luoni, Sara-Niccolò, abili a proseguire la loro striscia di prestazioni positive confezionando in bellezza i sette elementi pianificati. Sara e Niccolò hanno chiuso la prova scavalcando (unici del lotto) per la prima volta in carriera la soglia dei 70 punti, raccogliendo 70.45 (39.59, 30.86). 18.13: Si assegna la prima medaglia in un evento di fondamentale importanza per l’Italia che, approfittando della provvisoria assenza della Russia, si presenta sul ghiaccio con una grande ambizione: vincere il medagliere della rassegna andando a caccia di un bottino che va dalle cinque medaglie in su. E si parte con una gara in cui al termine del programma corto in testa c’è una coppia ...