LIVE Monaco-Olimpia Milano | Eurolega basket 2023 in DIRETTA | aggiornamenti in tempo reale

Leggi su oasport

(Di giovedì 26 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:40 Gli uomini di Ettore Messina provano a riscattare le recenti uscite negative in, con la squadra milanese che si presenta al match odierno dopo tre sconfitte consecutive. Le Scarpette Rosse si trovano attualmente all’ultimo posto con 6-14 di record, al pari dell’Alba Berlino. L’AS, dopo un buon avvio stagionale, sembra attraversare un momento di difficoltà: i monegaschi hanno perso le ultime sfide contro il Fenerbahce Istanbul e la Stella Rossa di Belgrado, con la compagine del Principato che ha un bilancio di 12-8 che la colloca attualmente al sesto posto in graduatoria. 20:30 Buonasera a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Bentrovati alladi AS...