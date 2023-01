LIVE Monaco-Olimpia Milano 80-74 | Eurolega basket 2023 in DIRETTA | reazione milanese ma non basta | i padroni di casa rimangono davanti

Leggi su oasport

(Di giovedì 26 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA83-76 Risponde subito Mitrou-Long, che si mette in proprio! 83-74 Diallo dall’angolo: tripla e +9! Inizia l’ultimo quarto decisivo! Stoppata pulita di Mitrou-Long su Okobo alla sirena: si chiude anche il terzo quarto, con i monegaschi cheper 80-74! 80-74 2/2 per Brandon Davies, che nel 2016-2017 ha indossato la canotta dell’AS! 80-72 Schiacciata di Alpha Diallo: break di 4-0 dei monegaschi e time-out di Ettore Messina! 78-72 Piazzato di Donta Hall! 76-72 DeShaun Thomas da due tienea -4! 76-70 Mike James brucia la retina: tripla e 18 punti per lui! 73-70 Dentro il libero aggiuntivo! 72-70 Donte Hall da due col fallo: ancora +2 ASa -2’19” dalla terza sirena! 70-70 Luwawu-Cabarrot va fin ...