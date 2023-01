LIVE Monaco-Olimpia Milano 43-36 | Eurolega basket 2023 in DIRETTA | padroni di casa sempre in vantaggio | i milanesi si aggrappano alle triple per rimanere a contatto

Leggi su oasport

(Di giovedì 26 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA56-48 Inchiodata di Ottara col fallo! Sbaglia però il libero aggiuntivo, quando si entra negli ultimi due minuti del primo tempo. 54-48 Mike James è indifendibile: aggira Nicolò Melli e brucia la retina! 52-48 BRANDOOON DAVIEEEESSS! LA TRIPLA DEL MENO QUATTROOOOO 52-45 Altro piazzato di Brown, che aggiorna il proprio bottino personale a quota 7 punti! 50-45 Giocata perfetta di Brandon Davies: i Campioni d’Italia rimangono a -5! 50-43 John Brown III da due su assist di Mike James! 48-43 2/2 per Mitrou-Long a cronometro fermo! 48-41 Risponde prontamente Okobo con la stessa moneta: 14 punti per lui, che sale in doppia cifra! 45-41 Bomba di Luwawu-Cabarrot: 12 punti per il francese, conche torna a -4! 45-38 2/2 per Mitrou-Long dalla lunetta: due punti rosicchiati dai meneghini! 45-36 ...