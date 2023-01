LIVE Monaco-Olimpia Milano 12-10 | Eurolega basket 2023 in DIRETTA | 8 punti per Mike James | le Scarpette Rosse si rifanno sotto

Leggi su oasport

(Di giovedì 26 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14-10 Moneke segna e subisce fallo: pronta reazione dei padroni di casa! 12-10 BOMBA DI LUWAWU-CABARROT: -2E TIME-OUT AS! 12-7 Solo retina in allontanamento per Devon Hall: i meneghini provano a rifarsi! 12-5 Luwawu-Cabarrot prova a suonare la carica per l’! 12-3 Piazzato di John Brown III: primiper l’ex giocatore di Virtus Roma, Brindisi e Brescia! 10-3 Bomba di: il ‘folletto’ col numero 55 sale subito a quota 8, con Ettore Messina che ferma subito il gioco chiamando time-out! 7-3 Solo retina per il playmaker statunitense: i padroni di casa vanno a +4! 5-3 Dentro il libero aggiuntivo: +2 ...