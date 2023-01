LIVE Monaco-Olimpia Milano 101-88 | Eurolega basket 2023 in DIRETTA | monegaschi perfetti | Mike James sugli scudi! Quinto ko consecutivo per i milanesi

(Di giovedì 26 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:55 Termina qui la nostraper questa sera. Grazie a tutti voi, amiche ed amici di OA Sport, per averci seguito. Buon proseguimento ed un saluto sportivo! 22:50 L’non riesce ad invertire la rotta, cedendo all’AStrascinata da unin grande spolvero che chiude con una doppia doppia da 18 punti e 10 assist. 19 punti per Okobo e 15 per l’ex Brindisi e Brescia John Brown III, mentre per i Campioni d’Italia 19 punti di un mai domo Luwawu-Cabarrot e 14 di Nazareth Mitrou-Long. La settimana prossima l’EA7 Emporio Armani è attesa dal doppio turno casalingo contro Baskonia (martedì sera) e Stella Rossa (giovedì sera): serve una prova d’orgoglio alla ...

RIVIVI ILSU SPORTFACE La cronaca In avvio di partita ilinizia forte, con grande intensità e precisione a canestro. I padroni di casa iniziano a macinare punti, con uno scatenato Mike ...I modelli di lusso del brand didi Baviera, insieme al BMW iX a zero emissioni, saranno ... Il BMWCockpit Plus di serie prevede un display informativo da 12.3 pollici dietro al volante e un ...

LIVE Monaco-Olimpia Milano 57-50, Eurolega basket 2023 in DIRETTA: monegaschi sempre in controllo, ma i Campioni d'Italia rimangono in scia all'intervallo lungo OA Sport

LIVE – MONACO-OLIMPIA MILANO 57-50, DIRETTA Eurolega 2022 ... SPORTFACE.IT

LIVE EuroLeague - AS Monaco vs Olimpia Milano, la diretta 3° quarto Pianetabasket.com

Diretta Bayern Monaco-Virtus Bologna: dove vederla in tv e live streaming DAZN

Bayern Monaco - Colonia 1-1: pareggio in extremis di Kimmich Calciomagazine

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:50 L’Olimpia Milano non riesce ad invertire la rotta, cedendo all’AS Monaco trascinata da un Mike James in grande spolvero che chiude con una doppia doppia ...Giornata numero 21 di stagione regolare di EuroLeague Basketball per l'Olimpia Milano, che è volata nel Principato per affrontare stasera alla Salle Gaston Medecin l'AS Monaco di ...