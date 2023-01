LIVE – Azarenka-Rybakina 5-5 | semifinale Australian Open 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Ile latestuale di, incontro valido per la primafemminile degli. La bielorussa è in grande spolvero, come dimostra il successo in due set ai quarti di finale contro la statunitense Jessica Pegula, numero tre del ranking mondiale. Adesso per lei c’è la russa naturalizzata kazaka, che nel turno precedente ha lasciato le briciole alla lettone Jelena Ostapenko. L’unico precedente ha sorriso alla campionessa in carica di Wimbledon, che nella scorsa stagione ha sconfittonel terzo turno del torneo di Indian Wells. Il match si prospetta molto equilibrato e combattuto. Legittimo, tuttavia, dare leggermente favorita, che da queste parti ha già ...

SEGUI LA DIRETTAPROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe Rybakina scenderanno in campo oggi (giovedì 26 gennaio) . Le due giocatrici saranno protagoniste sulla Rod Laver Arena ...... dove se la vedrebbe contro una tra la connazionale Viktoriaoppure la russa naturalizzata kazaka Elena Rybakina, protagoniste della prima semifinale. SEGUI LA DIRETTAPROGRAMMA E ...

LIVE - Azarenka-Rybakina 5-5, semifinale Australian Open 2023 ... SPORTFACE.IT

Elena Rybakina - Victoria Azarenka live: Tennis - Australian Open ... Eurosport IT

Australian Open, Rybakina-Azarenka Streaming Gratis: dove vedere le semifinali in Diretta LIVE Footballnews24.it

Live Elena Rybakina - Victoria Azarenka - Australian Open ... Eurosport IT

LIVE! DAY 9: Aggiornamenti e video in diretta da Melbourne, in ... Eurosport IT

Elena Rybakina and 24th seed Victoria Azarenka will face off in a do-or-die semi final on Thursday for a spot in the Australian Open final at Rod Laver Arena from 7:30pm. The duo have been ...Listen to BBC Radio 5 Sports Extra commentary and follow text updates of the Australian Open women's semi-finals at Melbourne Park.