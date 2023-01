Listeria in formaggi e foie gras vegani | alert ministero

(Di giovedì 26 gennaio 2023) (Adnkronos) – Avviso deldella Salute ai consumatori sulla presenza diin alcuni. Attraverso il sistema di allerta europeo per alimenti e mangimi Rasff – informa il dicastero – le autorità francesi hanno comunicato la presenza dimonocytogenes inprodotti dalla ditta francese Jay&Joy. La segnalazione nasce dopo 8 casi di listeriosi in Europa, verificatisi tra aprile e dicembre 2022, legati al consumo di prodottiJay&Joy. L’azienda ha volontariamente implementato misure di ritiro e richiamo su tutte le sue specialità vegetali simili alo, nonché le sue specialità vegetali simili al...

Seguono la più classica Escherichia coli e la Listeria monocytogenes, un batterio riscontrabile in verdure crude, proteine poco cotte e anche formaggi

(Adnkronos) - Avviso del ministero della Salute ai consumatori sulla presenza di listeria in alcuni formaggi e foie gras vegani. Attraverso il sistema di allerta europeo per alimenti e mangimi Rasff - ...Cantoni e laboratori cantonali non avrebbero rispettato gli intervalli prescritti dalla legge per le analisi sugli alimenti.